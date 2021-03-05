"Манчестер Сити" будет фаворитом в борьбе за Холанда, но при одном условии

Стало известно, при каких обстоятельствах "Манчестер Сити" будет иметь наивысшие шансы заполучить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

По информации журналиста Кристиана Фалька, "горожане" станут фаворитами в гонке за звёздным норвежцем, если его продажа состоится ближайшим летом.

Впрочем, "шмели" не настроены расставаться со своим лучшим бомбардиром в 2021 году. Их планы может нарушить только непопадание в Лигу Чемпионов по итогам сезона.

Напомним, что на 20-летнего Холанда также претендует мадридский "Реал", однако из-за финансового кризиса "сливочные" вряд ли смогут позволить себе столь дорогостоящую сделку.

В текущем сезоне форвард забил 27 голов и сделал 8 ассистов в 27 матчах. Его рыночная стоимость - 110 миллионов евро.

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