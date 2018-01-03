"Манчестер Сити" будет форсировать трансфер Санчеса из-за травмы Жезуса

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"Манчестер Сити" будет форсировать трансфер Санчеса из-за травмы Жезуса

"Манчестер Сити" намерен купить чилийского нападающего "Арсенала" Алексиса Санчеса зимой, сообщает Marca.

По сведениям издания, главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола хочет, чтобы трансфер был оформлен в январе, так как ранее команда потеряла на полтора месяца из-за травмы форварда Габриэла Жезуса.

Напомним, что контракт 29-летнего Санчеса с "Арсеналом" истекает через полгода. При этом наставник "канониров" Арсен Венгер не хочет его продавать.

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