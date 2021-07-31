"Манчестер Сити" будет платить Кейну одну из самых высоких зарплат в мире в случае перехода

Фото: инстаграм Кейна/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" продолжает попытки подписать нападающего "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейна.

Как сообщает журналист Николо Скира, капитан "шпор" – приоритетная цель главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолы.

Однако, как отмечается, "Тоттенхэм" все еще не намерен отпускать своего лидера.

По информации источника, "Манчестер Сити" предложит Кейну соглашение с окладом в размере 21 миллиона евро в год, срок контракта будет рассчитан до 2026 года.

В прошедшем сезоне форвард сыграл 35 матчей в английской премьер-лиге, в которых забил 23 гола и отдал 14 голевых передач.

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