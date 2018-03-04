"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:0 (обзор)

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"Манчестер Сити" - "Челси" - 1:0 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор матча 29-го тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Челси" (1:0).

Видео: "Манчестер Сити" - "Челси".

 

Не пропустите: Благодаря быстрому голу во втором тайме "Манчестер Сити" обыграл "Челси". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 28 75
2 Ливерпуль 29 60
3 Манчестер Юнайтед 28 59
4 Тоттенхэм 29 58
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 29 45
7 Бернли 29 40
8 Лестер Сити 29 37
9 Уотфорд 29 36
10 Брайтон & Хоув Альбион 29 34
11 Эвертон 29 34
12 Борнмут 29 33
13 Суонси Сити 29 30
14 Вест Хэм Юнайтед 29 30
15 Хаддерсфилд Таун 29 30
16 Ньюкасл Юнайтед 29 29
17 Саутгемптон 29 28
18 Кристал Пэлас 28 27
19 Сток Сити 29 27
20 Вест Бромвич Альбион 29 20
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