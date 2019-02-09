"Манчестер Сити" - "Челси": анонс и прогноз центрального матча 26 тура АПЛ

"Манчестер Сити" – "Челси"

Стадион: "Этихад"

Начало матча: 19:00

Главный арбитр: Майк Дин

10 февраля в центральном матче 26 тура английской Пермьер-лиги на поле стадиона "Этихад" выйдут "Манчестер Сити" и "Челси". В первом круге лондонские аристократы, которые в то время только входили в пике затяжных игровых проблем, неожиданно обыграли манчестерских "горожан" со счетом 2:0 и внесли свою лепту в смещение сил в чемпионской гонке.

В битве двух "синих" "Манчестер Сити" выглядит явным фаворитом. Это выражается и в букмекерских котировках, и в общем впечатлении. После разгромной победы "Ливерпуля" над "Борнмутом" подопечные Гвардиолы снова отстали от первого места на 3 очка, и дальнейшая борьба обещает быть очень серьезно. Конечно, в такой ситуации "Сити" попытается взять максимум баллов перед окончанием сезона. Интересно отметить, что за последние несколько матчей, где "Сити" громил своих соперников (из общей серии выбивается только странная игра с "Ньюкаслом"), команда вышла в лидеры чемпионата по среднему количеству ударов за матч – 17,2. Во встрече против "Челси" Гвардиоле, как и раньше, не смогут помочь Бенжамен Менди и Венсан Компани.

Фанаты АПЛ ликуют, ведь нас ждет встреча самых бьющих команд в чемпионате. Дело в том, что второй командой лиги по среднему количеству ударов за матч является именно "Челси" (15,8). Но если "Сити" ярко проявляет себя по ходу всего сезона, за исключением некоторых матчей, то "аристократы" оставляют не самое однозначное впечатление. В последних 3 матчах в АПЛ подопечные Сарри потерпели два поражение, одно из которых – от "Борнмута" – получилось из ряда вон выходящих – 4:0. При этом истинную форму команды оценить очень сложно, так как победа 5:0 в прошлом туре была отобрана у худшей команды лиги "Хаддерсфилда". В любом случае, наблюдать за немного обновленным "Челси" (обновление заключается в приходе Игуаина и его влияния на общую систему игры, в конце концов теперь в составе "Челси" играет номинальный и типичный центральный форвард) в матче против топ-соперника будет очень интересно.

Интересные факты перед противостоянием "Манчестер Сити" – "Челси"

"Манчестер Сити" и "Челси" сыграли 43 матча в рамках АПЛ: 25 раз сильнее оказались аристократы, 11 встреч завершились победой "Сити", еще 7 матчей оказались ничейными.

Хосеп Гвардиола проиграл 3 матча против "Челси" в рамках чемпионата. Это больше, чем против любого другого соперника в тренерской карьере испанца.

"Челси" побеждал "Манчестер Сити" в обеих матчах сезона в целых 10-ти сезонах АПЛ – это больше, чем у любого другого клуба лиги.

"Челси" не проигрывает в 7 матчах кряду против действующих чемпионов. Если "аристократы" одержат победу в воскресенье, то они станут всего третьей командой в истории АПЛ, которая выиграет 4 матча кряду против действующих чемпионов (после "Ливерпуля" и "Манчестер Сити").

Ориентировочные составы

"Челси": Эдерсон – Уокер, Стоунз, Отаменди, Ляпорт – Фернандиньо, Де Брюйне, Д. Сильва – Стерлинг, Сане, Агуэро.

"Манчестер Сити": Кепа – Аспиликуэта, Рюдигер, Луис, Алонсо – Жоржиньо, Канте, Баркли – Виллиан, Азар, Игуаин.

Прогноз на матч "Манчестер Сити" – "Челси"

Как уже отмечалось, "Сити" является фаворитом данного противостояния. Коэффициент на победу подопечных Гвардиолы колеблется в районе 1,53. На втором месте идет ничья – 4,6. В случае победы "Челси" поставленную сумму можно умножить в 6,6 раз.

Приобретение Игуаина и стабилизация кадровой ситуации в атакующей линии "Челси" заставляют подумать о том, что "аристократы" дадут бой "горожанам". Обыграть "Сити" будет очень сложно, так как команда Гвардиолы выигрывает в 13 из 14 последних домашних поединках кряду, но варианты с результативной игрой все же существуют. Тем более, что Сарри уже имеет опыт удачной игры с "Сити". Букмекеры дают хороший коэффициент на голы с обеих сторон. Предлагаем воспользоваться! Общий исход матча? На наш взгляд, "Сити" не отпустит "Ливерпуль".

Прогноз Soccernews: обе команды забьют – да (1,75)