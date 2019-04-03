"Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ
Завершились матчи 33-го тура чемпионата Англии.
"Челси" в домашнем матче переиграл "Брайтон". В составе победителей отметились Оливье Жиру, Эден Азар и Рубен Лофтус-Чик.
"Манчестер Сити" обыграл "Кардифф" (2:0). Победу принесли голы Кевина Де Брейне и Лероя Сане.
"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас", в составе гостей отметились Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен.
"Челси" - "Брайтон" - 3:0 (1:0)
Голы: Жиру, 38 - 1:0, Азар, 60 - 2:0, Лофтус-Чик, 63 - 3:0.
"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 74), Кристенсен, Эмерсон, Жоржинью, Лофтус-Чик (Ковачич, 82), Канте, Хадсон-Одои, Азар (Виллиан, 84), Жиру.
"Брайтон": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 32), Биссума, Джаханбахш (Бернарду, 75), Андоне (Маррей, 71).
"Манчестер Сити" - "Кардифф Сити" - 2:0 (2:0)
Голы: Де Брейне, 6 - 1:0, Сане, 44 - 2:0.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Фернандинью, Де Брейне, Зинченко (Уокер, 19), Фоден, Махрез, Сане, Габриэл Жезус.
"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Бакуна, 80), Раллс, Камараса (Рид, 83), Хойлетт, Дж.Мерфи (Мендес-Лейнг, 60), Ньясс.
"Тоттенхэм Хотспур" - "Кристал Пэлас" - 2:0 (0:0)
Голы: Сон Хын Мин, 55 - 1:0, Эриксен, 80 - 2:0.
"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз (Уинкс, 69), Триппьер, Дэйвис, Сиссоко, Эриксен, Алли (Лукас Моура, 82), Сон Хын Мин (Ваньяма, 90+2), Кейн.
"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Шлупп, Ван-Биссака, Макартур, Куяте (Таунсенд, 80), Миливоевич, Заа, Батшуайи (Бентеке, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|32
|80
|2
|Ливерпуль
|32
|79
|3
|Тоттенхэм
|32
|64
|4
|Арсенал Лондон
|31
|63
|5
|Челси
|32
|63
|6
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|32
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|31
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|32
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14