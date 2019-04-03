"Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ

Теги тоттенхэмманчестер ситичелсикристал пэласкардифф сити

"Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" обыграли своих противников в АПЛ

Завершились матчи 33-го тура чемпионата Англии.

"Челси" в домашнем матче переиграл "Брайтон". В составе победителей отметились Оливье ЖируЭден Азар и Рубен Лофтус-Чик.

"Манчестер Сити" обыграл "Кардифф" (2:0). Победу принесли голы Кевина Де Брейне и Лероя Сане.

"Тоттенхэм" обыграл "Кристал Пэлас", в составе гостей отметились Сон Хын Мин и Кристиан Эриксен.

"Челси" - "Брайтон" - 3:0 (1:0)

Голы: Жиру, 38 - 1:0, Азар, 60 - 2:0, Лофтус-Чик, 63 - 3:0.

"Челси": Аррисабалага, Давид Луиз, Аспиликуэта (Дзаппакоста, 74), Кристенсен, Эмерсон, Жоржинью, Лофтус-Чик (Ковачич, 82), Канте, Хадсон-Одои, Азар (Виллиан, 84), Жиру.

"Брайтон": Райан, Бонг, Бруно, Даффи, Данк, Преппер, Стивенс, Марч (Кноккарт, 32), Биссума, Джаханбахш (Бернарду, 75), Андоне (Маррей, 71).

"Манчестер Сити" - "Кардифф Сити" - 2:0 (2:0)

Голы: Де Брейне, 6 - 1:0, Сане, 44 - 2:0.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Фернандинью, Де Брейне, Зинченко (Уокер, 19), Фоден, Махрез, Сане, Габриэл Жезус.

"Кардифф Сити": Этеридж, Пелтиер, Экуэле Манга, Беннетт, Моррисон, Гюннарссон (Бакуна, 80), Раллс, Камараса (Рид, 83), Хойлетт, Дж.Мерфи (Мендес-Лейнг, 60), Ньясс.

"Тоттенхэм Хотспур" - "Кристал Пэлас" - 2:0 (0:0)

Голы: Сон Хын Мин, 55 - 1:0, Эриксен, 80 - 2:0.

"Тоттенхэм": Ллорис, Фертонген, Алдервейрелд, Роуз (Уинкс, 69), Триппьер, Дэйвис, Сиссоко, Эриксен, Алли (Лукас Моура, 82), Сон Хын Мин (Ваньяма, 90+2), Кейн.

"Кристал Пэлас": Гуаита, Томкинс, Келли, ван Анхолт, Шлупп, Ван-Биссака, Макартур, Куяте (Таунсенд, 80), Миливоевич, Заа, Батшуайи (Бентеке, 82).

Не пропустите:  "Наполи" проиграл аутсайдеру Серии А | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Икарди помог "Интеру" обыграть "Дженоа" (видео голов)

Икарди помог "Интеру" обыграть "Дженоа" (видео голов)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 32 80
2 Ливерпуль Ливерпуль 32 79
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 32 64
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
5 Челси Челси 32 63
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд Уотфорд 32 46
9 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
10 Эвертон Эвертон 32 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 32 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 31 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 32 28
19 Фулхэм Фулхэм 33 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 32 14
Полная таблица

топ-5 тегов