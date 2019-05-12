"Манчестер Сити" - чемпион Англии сезона 2018/19

В заключительном туре АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брайтон". Таким образом, "горожане" второй раз кряду становятся чемпионами Англии.

"Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Мюррей, 27 - 1:0, Агуэро, 28 - 1:1, Лапорт, 38 - 1:2, Махрез, 63 - 1:3, Гюндоган, 72 - 1:4

"Брайтон": Райан, Данк, Бернардо, Даффи, Сальтор, Кайяль, Кнокерт, Гросс, Биссума, Джаханбахш (Локадия, 67), Мюррей (Андоне, 68).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Уокер, Компани, Зинченко, Сильва (де Брюйне, 78), Гюндоган, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.



Ближайший преследователь "Сити" - "Ливерпуль" также победил в своем матче "Вулверхэмптон", однако на одно очко отстал от лидера.

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" 2:0

Голы: Мане, 17 - 1:0, Мане, 81 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 84), Матип, Александер-Арнолд, Фабиньо, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 88), Хендерсон, Мане, Ориги (Милнер, 64), Салах.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти (Траоре, 80), Беннетт, Коуди, Кастро (Рубен Винагре, 84), Рубен Невеш, Дендонкер, Диогу Жота, Моутинью (Гиббс-Уайт, 84), Боли, Хименес.

Предупреждения: Беннетт (49), Диогу Жота (50).

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