"Манчестер Сити" - чемпион Англии сезона 2018/19

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"Манчестер Сити" - чемпион Англии сезона 2018/19

В заключительном туре АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брайтон". Таким образом, "горожане" второй раз кряду становятся чемпионами Англии.

"Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4

Голы: Мюррей, 27 - 1:0, Агуэро, 28 - 1:1, Лапорт, 38 - 1:2, Махрез, 63 - 1:3, Гюндоган, 72 - 1:4

"Брайтон": Райан, Данк, Бернардо, Даффи, Сальтор, Кайяль, Кнокерт, Гросс, Биссума, Джаханбахш (Локадия, 67), Мюррей (Андоне, 68).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Уокер, Компани, Зинченко, Сильва (де Брюйне, 78), Гюндоган, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.


Ближайший преследователь "Сити" - "Ливерпуль" также победил в своем матче "Вулверхэмптон", однако на одно очко отстал от лидера.

"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" 2:0

Голы: Мане, 17 - 1:0, Мане, 81 - 2:0

"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 84), Матип, Александер-Арнолд, Фабиньо, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 88), Хендерсон, Мане, Ориги (Милнер, 64), Салах.

"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти (Траоре, 80), Беннетт, Коуди, Кастро (Рубен Винагре, 84), Рубен Невеш, Дендонкер, Диогу Жота, Моутинью (Гиббс-Уайт, 84), Боли, Хименес.

Предупреждения: Беннетт (49), Диогу Жота (50).

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Комментарии

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АНАЛДУ

Унизили твой обосранный Реал, причём унизил малолетние школьники! Понял, здохляка? Ливерпуль топ клуб, и был финалистом Лиги Чепионов в прошлом году.

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Mutaloff
Mutaloff

Очень жаль,что чуда не случилось,всех фанов МС с победой,если Ливерпуль проиграет финал,то будет очень,очень печально за Клоппа,Ван Дейка,Салаха и др.Ждем счастливого Клоппа с медалью лч и кубком в руках.

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АНАЛДУ

Кого тебе жаль, лузера который просрал семиочковый отрыв?

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Лол, щас бы фанату Барселоны, Клопа лазером называть

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Карыч
Карыч

Охота тебе пререкаться с анальным лузером?

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АНАЛДУ

Если бы Барса просрала семь очей отрыва и Атлетико выиграл золотые медали, для меня Вальверде тоже был бы лузером, можешь не сомневаться!

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!
Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Вас разнесла команда Клопа, унизила на весь мир, и он еще и Лузер?) Не сравнивай ла лигу и апл, к тому же . В этом году конкурентов у Барсы не было. А в апл каждый матч почти заруба. Глупо называть лузером того, кто так жестоко обошелся с твоим клубом.)

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2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
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