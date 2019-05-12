"Манчестер Сити" - чемпион Англии сезона 2018/19
В заключительном туре АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разгромил "Брайтон". Таким образом, "горожане" второй раз кряду становятся чемпионами Англии.
"Брайтон" - "Манчестер Сити" 1:4
Голы: Мюррей, 27 - 1:0, Агуэро, 28 - 1:1, Лапорт, 38 - 1:2, Махрез, 63 - 1:3, Гюндоган, 72 - 1:4
"Брайтон": Райан, Данк, Бернардо, Даффи, Сальтор, Кайяль, Кнокерт, Гросс, Биссума, Джаханбахш (Локадия, 67), Мюррей (Андоне, 68).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Уокер, Компани, Зинченко, Сильва (де Брюйне, 78), Гюндоган, Марез, Бернарду Силва, Стерлинг, Агуэро.
Ближайший преследователь "Сити" - "Ливерпуль" также победил в своем матче "Вулверхэмптон", однако на одно очко отстал от лидера.
"Ливерпуль" - "Вулверхэмптон" 2:0
Голы: Мане, 17 - 1:0, Мане, 81 - 2:0
"Ливерпуль": Алиссон, ван Дейк, Робертсон (Гомес, 84), Матип, Александер-Арнолд, Фабиньо, Вейналдум (Окслейд-Чемберлен, 88), Хендерсон, Мане, Ориги (Милнер, 64), Салах.
"Вулверхэмптон": Руй Патрисиу, Доэрти (Траоре, 80), Беннетт, Коуди, Кастро (Рубен Винагре, 84), Рубен Невеш, Дендонкер, Диогу Жота, Моутинью (Гиббс-Уайт, 84), Боли, Хименес.
Предупреждения: Беннетт (49), Диогу Жота (50).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16