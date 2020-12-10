"Манчестер Сити" - четвёртая команда из АПЛ, набравшая 16 очков в группе ЛЧ

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"Манчестер Сити" - четвёртая команда из АПЛ, набравшая 16 очков в группе ЛЧ

"Манчестер Сити" завершил групповой этап текущей Лиги Чемпионов с 16 очками в активе.

Команда Хосепа Гвардиолы в 6 турах одержала 5 побед и однажды сыграла вничью.

Как сообщает Opta, "горожане" - это только четвёртый представитель АПЛ, набравший 16 баллов в группе ЛЧ.

Ранее подобное удавалось только "Арсеналу" (2005/06), "Манчестер Юнайтед" (2007/08) и "Тоттенхэму" (2017/18).

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