"Манчестер Сити" - четвёртая команда из АПЛ, набравшая 16 очков в группе ЛЧ

"Манчестер Сити" завершил групповой этап текущей Лиги Чемпионов с 16 очками в активе.

Команда Хосепа Гвардиолы в 6 турах одержала 5 побед и однажды сыграла вничью.

Как сообщает Opta, "горожане" - это только четвёртый представитель АПЛ, набравший 16 баллов в группе ЛЧ.

Ранее подобное удавалось только "Арсеналу" (2005/06), "Манчестер Юнайтед" (2007/08) и "Тоттенхэму" (2017/18).

Не пропустите: Агуэро повторил достижение Дрогба. | http://soccernews.ru