"Манчестер Сити" дал "Баварии" окончательный ответ насчет трансфера Сане

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"Манчестер Сити" дал "Баварии" окончательный ответ насчет трансфера Сане

"Манчестер Сити" отказал "Баварии" в трансфере немецкого нападающего Лероя Сане, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб не хочет расставаться с игроком и не будет вести переговоры о его продаже. В стане манкунианцев уверены, что форвард согласится продлить контракт, который истекает летом 2021 года.

23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего в составе "горожан" он принял участие в 133 матчах, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет 100 миллионов евро.

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