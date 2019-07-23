"Манчестер Сити" дал "Баварии" окончательный ответ насчет трансфера Сане

"Манчестер Сити" отказал "Баварии" в трансфере немецкого нападающего Лероя Сане, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, английский клуб не хочет расставаться с игроком и не будет вести переговоры о его продаже. В стане манкунианцев уверены, что форвард согласится продлить контракт, который истекает летом 2021 года.

23-летний Сане выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. Всего в составе "горожан" он принял участие в 133 матчах, в которых забил 39 голов и отдал 45 результативных передач. Ориентировочная стоимость игрока составляет 100 миллионов евро.

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