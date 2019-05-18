"Манчестер Сити" деклассировал "Уотфорд" и стал обладателем Кубка Англии
В финальном матче Кубка Англии "Манчестер Сити" нанёс сокрушительное поражение "Уотфорду" со счётом 6:0.
Героем встречи стал Рахим Стерлинг, оформивший хет-трик. Кроме того, по голу забили Давид Силва, Кевин де Брюйне и Габриэл Жезус.
"Манчестер Сити" – "Уотфорд" - 6:0
Голы: Силва, 26 - 1:0, Стерлинг, 38 - 2:0, де Брюйне, 61 - 3:0, Жезус, 68 - 4:0, Стерлинг, 81 - 5:0, Стерлинг, 87 - 6:0.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Ляпорт, Компани, Уокер, Зинченко, Силва (Стоунз, 79), Гюндоган (Сане, 73), Махрез (де Брюйне, 55), Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.
"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кэткарт, Дукуре, Капу, Перейра (Саксесс, 66), Хьюз (Клеверли, 73), Деулофеу (Грэй, 66), Дини.
"Горожане" стали обладателями Кубка Англии впервые с 2011 года и в шестой раз в истории.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16