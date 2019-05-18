"Манчестер Сити" деклассировал "Уотфорд" и стал обладателем Кубка Англии

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"Манчестер Сити" деклассировал "Уотфорд" и стал обладателем Кубка Англии

В финальном матче Кубка Англии "Манчестер Сити" нанёс сокрушительное поражение "Уотфорду" со счётом 6:0.

Героем встречи стал Рахим Стерлинг, оформивший хет-трик. Кроме того, по голу забили Давид СилваКевин де Брюйне и Габриэл Жезус.

"Манчестер Сити" – "Уотфорд" - 6:0

Голы: Силва, 26 - 1:0, Стерлинг, 38 - 2:0, де Брюйне, 61 - 3:0, Жезус, 68 - 4:0, Стерлинг, 81 - 5:0, Стерлинг, 87 - 6:0.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Ляпорт, Компани, Уокер, Зинченко, Силва (Стоунз, 79), Гюндоган (Сане, 73), Махрез (де Брюйне, 55), Бернарду Силва, Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Холебас, Фемения, Кэткарт, Дукуре, Капу, Перейра (Саксесс, 66), Хьюз (Клеверли, 73), Деулофеу (Грэй, 66), Дини.

"Горожане" стали обладателями Кубка Англии впервые с 2011 года и в шестой раз в истории.

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