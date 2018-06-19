"Манчестер Сити" до конца недели объявит о крупном трансфере

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"Манчестер Сити" до конца недели объявит о крупном трансфере

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист станет игроком английского клуба до конца этой недели. Сумма трансфера составит 52 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Жоржиньо провел за "Наполи" 37 матчей и забил три гола.

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