"Манчестер Сити" до конца недели объявит о крупном трансфере

Полузащитник "Наполи" Жоржиньо перейдет в "Манчестер Сити", сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, футболист станет игроком английского клуба до конца этой недели. Сумма трансфера составит 52 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Жоржиньо провел за "Наполи" 37 матчей и забил три гола.

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