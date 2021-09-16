"Манчестер Сити" добыл 50-ю победу в Лиге Чемпионов быстрее всех среди английских команд
"Манчестер Сити" установил рекорд Лиги Чемпионов среди клубов АПЛ, сообщает Opta.
"Горожане" одержали 50 побед в главном еврокубке в 91 матче. Это лучший результат для английских команд.
"Сити" превзошёл достижение "Манчестер Юнайтед" - 50 выигранных поединков в ЛЧ из 96.
Что касается общего рейтинга, то лидирует в нём мадридский "Реал", победивший 50 раз в 88 играх.
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|6
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|7
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|Группа B
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|О
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|Валенсия
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|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
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|0
|Группа C
|М
|О
|1
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|6
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|АЕК
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|8
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|6
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|9
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|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
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|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
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|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4