"Манчестер Сити" добыл 50-ю победу в Лиге Чемпионов быстрее всех среди английских команд

Фото твиттер "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" установил рекорд Лиги Чемпионов среди клубов АПЛ, сообщает Opta.

"Горожане" одержали 50 побед в главном еврокубке в 91 матче. Это лучший результат для английских команд.

"Сити" превзошёл достижение "Манчестер Юнайтед" - 50 выигранных поединков в ЛЧ из 96.

Что касается общего рейтинга, то лидирует в нём мадридский "Реал", победивший 50 раз в 88 играх.

Не пропустите: Гвардиола достиг отметки в 300 игр на посту тренера "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru