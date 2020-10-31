"Манчестер Сити" добыл минимальную победу над "Шеффилд Юнайтед"

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"Манчестер Сити" добыл минимальную победу над "Шеффилд Юнайтед"

В рамках 7-го тура английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" на выезде одолел "Шеффилд Юнайтед".

"Горожане" выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Кайла Уокера.

"Шеффилд Юнайтед" - "Манчестер Сити" - 0:1

Гол: 0:1 – 28 Уокер.

"Шеффилд Юнайтед": Рэмсдейл, Лоу (Макголдрик, 81), Болдок, Башем, Ампаду (Норвуд, 65), Осборн (Ландстрем, 55), Берге, Иган, Стивенс, Макберни, Брюстер.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Лапорт, Рубен Диаш, Уокер, Жоау Канселу, Марез (Гюндоган, 85), Родри, Ферран Торрес (Фоден, 81), де Брюйне, Стерлинг, Бернарду Силва.

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