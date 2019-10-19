"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас"

В рамках 9-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разобрался с "Кристал Пэлас".

"Горожане" идут на втором месте, отставая от "Ливерпуля" на 5 очков. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.

"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:2

Голы: Габриэл Жезус, 39 - 0:1, Силва, 41 - 0:2

"Кристал Пэлас": Хеннесси, ван Анхолт, Уорд, Кэйхилл, Томкинс (Дэнн, 83), Куяте, Шлупп (Таунсенд, 55), Миливоевич (Бентеке, 76), Макартур, Заа, Айю.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Фернандиньо, Жоау Канселу, Менди, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Сильва (Стоунз, 79), Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 90), Габриэл Жезус.

Предупреждения: Миливоевич (13), Стерлинг (46).

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