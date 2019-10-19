"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас"
В рамках 9-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде разобрался с "Кристал Пэлас".
"Горожане" идут на втором месте, отставая от "Ливерпуля" на 5 очков. При этом у мерсисайдцев есть игра в запасе.
"Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" 0:2
Голы: Габриэл Жезус, 39 - 0:1, Силва, 41 - 0:2
"Кристал Пэлас": Хеннесси, ван Анхолт, Уорд, Кэйхилл, Томкинс (Дэнн, 83), Куяте, Шлупп (Таунсенд, 55), Миливоевич (Бентеке, 76), Макартур, Заа, Айю.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Фернандиньо, Жоау Канселу, Менди, Родри Эрнандес, Бернарду Силва, Сильва (Стоунз, 79), Гюндоган, Стерлинг, де Брюйне (Фоден, 90), Габриэл Жезус.
Предупреждения: Миливоевич (13), Стерлинг (46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Эвертон
|9
|10
|14
|Манчестер Юнайтед
|8
|9
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4