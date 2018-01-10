"Манчестер Сити" добывает волевую победу над "Бристолем" в первом полуфинальном матче Кубка Лиги

Первый внутренний турнир на Туманном Альбионе, именуемый Кубком английской Лиги близится к своему завершению. На очереди полуфинальная стадия, в которой регламентом прописаны двухматчевые противостояния и вот первыми вступили в очную схватку команды из разных весовых категорий "Манчестер Сити" и представитель Чемпионшипа "Бристоль". Подопечные Ли Джонсона являются главной сенсацией турнира. "Зарянки" стали первой командой, которой по пути к полуфиналу удалось последовательно выбить четыре клуба Премьер-Лиги. Более того, последней жертвой относительно скромного коллектива стал "Манчестер Юнайтед", в поединке с которым "Бристоль" забил победный гол на последних минутах.

"Манчестер Сити" не без проблем добрался до текущей стадии, дважды ребятам Пепа Гвардиолы приходилось пробивать послематчевые пенальти и оба раза манкунианцы были удачливее в лотерее. Локальные трудности "горожан" были связаны прежде всего с тем, что в этих встречах тренерский штаб "голубых" полагался на своих резервистов. Но на этот раз, несмотря на большущую разницу в классе, "Сити", за исключением нескольких позиций, использовали основной состав. Из тех, кто крайне редко выходит на поле можно выделить только украинца Александра Зинченко и опытного Яя Туре, все остальные – в большей или меньшей степени – в основной обойме.

Хозяева с первых же минут прогнозируемо завладели территориальным преимуществом. Правда, привычного стартового натиска от своих любимцев фанаты, собравшиеся на "Этихад", так и не дождались. Стоит отметить, что гости, несмотря на весьма скромные ресурсы, не стеснялись ходить вперед и даже создавать острые моменты у ворот Клаудио Браво. Например, после дальнего удара от Кори Смита на 16-й минуте чилийскому киперу пришлось серьезно вступить в игру.

Ближе к концовки первого тайма "горожане" все настырнее наседали на ворота "Бристоля", но совершенно неожиданно, как в прошлом матче с "Бернли" на ровном месте сами себе привезли. Мангаля грубо обрезался на своей половине поля, подарив мяч Браунхиллу, который нашел пассом набегающего в штрафную площадь Рида и Стоунз ничего лучше не придумал, кроме как срезать нападающего. Арбитр без колебаний указал на "точку", а сам пострадавший неотразимо пробил в левый нижний от себя угол.

Пропустив обидный гол в раздевалку, футболисты "Сити" с самого начала второго тайма стали действовать более агрессивно. Больше всех на поле выделялся Кевин Де Брюйне, который на сегодняшний матч был удостоен чести вывести команду в роли капитана. Уже спустя 10 минут бельгиец восстановил паритет, прицельным ударом точно в угол расстреляв Филдинга. В оставшееся время, "горожане" не оставляли надежд вырвать победу, и удача в очередной раз улыбнулась сильнейшей английской команде. Уже в компенсированное время "зарянки" прозевали в своей штрафной вышедшего на замену Агуэро, который результативным ударом головой замкнул мягкий навес Бернарду Силвы.

"Манчестер Сити" – "Бристоль Сити" – 2:1

Голы: Рид, 44 (с пенальти) – 0:1, Де Брюйне, 55 – 1:1, Агуэро, 90+2 – 2:1

"Ман Сити": Браво, Данило, Стоунз, Мангаля, Зинченко (Уокер, 80), Яя Туре (Агуэро, 70), Де Брюйне, Гюндоган, Стерлинг, Бернарду Силва, Сане

"Бристоль": Филдинг, Райт, Флинт, Бейкер, Магнуссон (Уолш, 72), Даунхилл, Пэк, Смит, Брайан, Патерсон, Рид

Богдан Архипенко

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