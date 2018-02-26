"Манчестер Сити" догнал "Эвертон" по числу трофеев в Англии

Накануне "Манчестер Сити" выиграл Кубок Английской Лиги, победив в финале турнира лондонский "Арсенал".

Таким образом, "горожане" завоевали 15-й трофей в своей истории и догнали по этому показателю "Эвертон".

Теперь "ириски" и "Сити" делят седьмое место среди самых титулованных английских команд. Лидируют же в этом списке "Манчестер Юнайтед" (42), "Ливерпуль" (41) и "Арсенал" (30).

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