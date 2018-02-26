"Манчестер Сити" догнал "Эвертон" по числу трофеев в Англии

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"Манчестер Сити" догнал "Эвертон" по числу трофеев в Англии

Накануне "Манчестер Сити" выиграл Кубок Английской Лиги, победив в финале турнира лондонский "Арсенал".

Таким образом, "горожане" завоевали 15-й трофей в своей истории и догнали по этому показателю "Эвертон".

Теперь "ириски" и "Сити" делят седьмое место среди самых титулованных английских команд. Лидируют же в этом списке "Манчестер Юнайтед" (42), "Ливерпуль" (41) и "Арсенал" (30).

Не пропустите: "Манчестер Сити" вышел на второе место в истории по числу побед в Кубке Лиги. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 27 72
2 Манчестер Юнайтед 28 59
3 Ливерпуль 28 57
4 Тоттенхэм 28 55
5 Челси 28 53
6 Арсенал Лондон 27 45
7 Бернли 28 37
8 Лестер Сити 28 36
9 Эвертон 28 34
10 Уотфорд 28 33
11 Борнмут 28 32
12 Брайтон & Хоув Альбион 28 31
13 Вест Хэм Юнайтед 28 30
14 Хаддерсфилд Таун 28 30
15 Ньюкасл Юнайтед 28 29
16 Саутгемптон 28 27
17 Кристал Пэлас 28 27
18 Суонси Сити 28 27
19 Сток Сити 28 26
20 Вест Бромвич Альбион 28 20
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