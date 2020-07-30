"Манчестер Сити" договорился о приобретении воспитанника "Челси"

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"Манчестер Сити" договорился о приобретении воспитанника "Челси"

Центральный защитник "Борнмута" Натан Аке продолжит карьеру в "Манчестер Сити", утверждает журналист Фабрицио Романо.

По его информации, клубы согласовали трансфер голландского футболиста за 43 миллиона евро.

Покупка 25-летнего Аке - это альтернатива Калиду Кулибали из "Наполи", о переходе которого "горожанам" договориться не удалось.

Игрок сборной Нидерландов является воспитанником "Челси". "Синие" также претендовали на него этим летом.

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