"Манчестер Сити" договорился о приобретении воспитанника "Челси"
Центральный защитник "Борнмута" Натан Аке продолжит карьеру в "Манчестер Сити", утверждает журналист Фабрицио Романо.
По его информации, клубы согласовали трансфер голландского футболиста за 43 миллиона евро.
Покупка 25-летнего Аке - это альтернатива Калиду Кулибали из "Наполи", о переходе которого "горожанам" договориться не удалось.
Игрок сборной Нидерландов является воспитанником "Челси". "Синие" также претендовали на него этим летом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18