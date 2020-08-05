"Манчестер Сити" договорился о трансфере Аке

Защитник "Борнмута" Натан Аке в ближайшее время перейдет в "Манчестер Сити".

"Трансфер близок к завершению. Клубы согласовали все детали, личный контракт в порядке, в ближайшие дни будет медобследование", - сообщил журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что трансфер 25-летнего голландца обойдется "горожанам" в 44 миллиона евро.

В минувшем сезоне Аке провел 30 игр, забил два гола и отдал два ассиста.

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