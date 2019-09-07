"Манчестер Сити" договорился о трансфере сербского форварда
"Манчестер Сити" во время зимнего трансферного окна объявит о переходе нападающего клуба "Чукарички" Слободана Тедича.
Как сообщает Manchester Evening News, стороны договорились о трансфере 19-летнего футболиста за 3 миллиона евро.
Известно, что серб присоединится к молодёжной команде "горожан".
Тедич в составе "Чукарички" забил 9 голов в 49 матчах. Его рыночная стоимость - 650 тысяч евро.
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