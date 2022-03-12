"Манчестер Сити" договорился с Холандом

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"Манчестер Сити" договорился с Холандом

Фото инстаграм Эрлинга Холанда

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд приблизился к переходу в "Манчестер Сити".

По информации Daily Mail, "горожанам" удалось согласовать со звёздным футболистом условия личного контракта.

Ожидается, что клуб АПЛ потратит на трансфер норвежца около 120 миллионов евро - это сумма сделки, подписной бонус и комиссионные агенту Мино Райоле.

В текущем сезоне 21-летний Холанд сыграл за "Боруссию" 20 матчей, забил 23 гола и сделал 6 ассистов.

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