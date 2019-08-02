"Манчестер Сити" договорился с Канселу

"Манчестер Сити" и "Ювентус" близки к обмену футболистами.

Как сообщает Calciomercato, "горожане" уже согласовали с Жоау Канселу условия личного соглашения. Теперь нужно дождаться, чтобы "старая синьора" договорилась с Данило.

Напомним, что клубы обменяются игроками с доплатой со стороны английского клуба. Ранее "Ювентус" оценил своего игрока в 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне на счету Канселу один гол и пять ассистов в 34 играх. Данило провел 22 матча, в которых отметился одним голом и одним ассистом.

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