"Манчестер Сити" договорился с Кейном

1 Теги манчестер ситихарри кейнтоттенхэмтрансферы

"Манчестер Сити" договорился с Кейном

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" продолжает работу по трансферу нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "горожане" согласовали с футболистом условия личного контракта на пять лет. Впрочем, "Манчестер Сити" еще нужно договориться с "Тоттенхэмом", который оценивает форварда в 160-170 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Тоттенхэм" предпочитает отпустить Кейна в другой клуб АПЛ, а не в "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Гвардиола:"Нет-нет,это не потому, что я сосу в ЛЧ и вообще чемпионат важнее всего!"\\\)))

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"

"Милан" объявил о переходе защитника "Монако"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов