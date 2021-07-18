"Манчестер Сити" договорился с Кейном

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" продолжает работу по трансферу нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна, сообщает итальянский журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "горожане" согласовали с футболистом условия личного контракта на пять лет. Впрочем, "Манчестер Сити" еще нужно договориться с "Тоттенхэмом", который оценивает форварда в 160-170 миллионов евро.

В прошлом сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 49 матчей во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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