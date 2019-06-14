"Манчестер Сити" договорился с ключевым защитником о продлении контракта

Защитник "Манчестер Сити" Кайл Уокер вскоре продлит контракт с клубом, сообщает Goal.com.

По информации источника, стороны подпишут соглашение, рассчитанное до 2024 года. Действующий договор истекает в 2022 году.

"Сити" купил Уокера два года назад у "Тоттенхэма" за 52,7 миллиона евро.

29-летний футболист сыграл за "горожан" 100 матчей, забил 2 гола и сделал 8 ассистов.

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