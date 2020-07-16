"Манчестер Сити" договорился с Торресом об условиях личного контракта

"Манчестер Сити" активно работает над трансфером вингера "Валенсии" Феррана Торреса, сообщает Eurosport.es.

По информации источника, английский клуб уже согласовал с самим футболистом детали личного соглашения.

"Горожане" видят в испанце замену для Лероя Сане, который ушёл в "Баварию".

Ожидается, что трансфер Торреса обойдётся "Сити" в 50 миллионов евро.

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