"Манчестер Сити" достиг договоренности по трансферу вингера стоимостью почти 70 миллионов евро

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"Манчестер Сити" достиг договоренности по трансферу вингера стоимостью почти 70 миллионов евро"Манчестер Сити" достиг договоренности по трансферу вингера "Лестера" Рияда Махреза, информирует Sky Sports.

Так, по сведениям источника, уже на этой неделе 27-летний игрок "лис" пройдет медицинское обследование в стане "горожан". Его трансфер обойдется чемпиону Англии в 67,8 миллиона евро.

В прошлом сезоне Махрез забил 13 мячей и сделал 13 результативных передач в 41 матче за "Лестер".

Напомним, "Манчестер Сити" близок к еще одному крупному трансферу. | soccernews.ru

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