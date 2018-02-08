"Манчестер Сити" достиг соглашения по подписанию своего первого летнего новичка

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"Манчестер Сити" достиг соглашения по подписанию своего первого летнего новичкаАнглийский "Манчестер Сити" достиг соглашения по подписанию своего первого летнего новичка, информирует UOL.

Так, по сведениям источника по окончанию текущего сезона игроком "горожан" станет полузащитник донецкого "Шахтера" Фред. За 24-летнего хавбека "горняков" "Сити" заплатит 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фред забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за "Шахтер".

Напомним, на лето "Манчестер Сити" планирует громкое приобретение. | soccernews.ru

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