Английский "Манчестер Сити" достиг соглашения по подписанию своего первого летнего новичка, информирует UOL.

Так, по сведениям источника по окончанию текущего сезона игроком "горожан" станет полузащитник донецкого "Шахтера" Фред. За 24-летнего хавбека "горняков" "Сити" заплатит 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Фред забил 2 мяча и сделал 4 результативные передачи в 24 матчах за "Шахтер".