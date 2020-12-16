"Манчестер Сити" довольствовался ничьей в матче с "Вест Бромвичем"

"Манчестер Сити" принимал дома "Вест Бромвич" в рамках 13 тура АПЛ. Команда Гвардиолы не смогла сломить сопротивление аутсайдера. Счет матча 1:1.



"Горожане" занимают 6 место в таблице, имея 20 очков. У гостей только 7 очков и 19 место.

"Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" 1:1 (1:1)

Голы: Гюндоган, 30 - 1:0, Диас, 43 (автогол) - 1:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Менди (Уокер, 75), Родри, Фоден (Агуэро, 76), Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Габриэл Жезус.