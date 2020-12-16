"Манчестер Сити" довольствовался ничьей в матче с "Вест Бромвичем"

Теги манчестер ситивест бромвич альбион

"Манчестер Сити" довольствовался ничьей в матче с "Вест Бромвичем""Манчестер Сити" принимал дома "Вест Бромвич" в рамках 13 тура АПЛ. Команда Гвардиолы не смогла сломить сопротивление аутсайдера. Счет матча 1:1.

"Горожане" занимают 6 место в таблице, имея 20 очков. У гостей только 7 очков и 19 место.

"Манчестер Сити" - "Вест Бромвич" 1:1 (1:1)

Голы: Гюндоган, 30 - 1:0, Диас, 43 (автогол) - 1:1

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аке, Рубен Диаш, Жоау Канселу, Менди (Уокер, 75), Родри, Фоден (Агуэро, 76), Гюндоган, де Брюйне, Стерлинг, Габриэл Жезус.

"Вест Бромвич": Джонстон, О`Ши, Аджайи, Ферлонг, Гиббс, Филлипс (Пелтьер, 87), Ливермор (Кровинович, 80), Сойерс, Диангана, Галлахер, Грант (Остин, 70).

Читайте также: Определён лучший игрок "Манчестер Сити" в ноябре | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу

Экс-форварда "Спартака" Промеса выпустили на свободу

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов