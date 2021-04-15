"Манчестер Сити" - единственная команда, еще не проигрывающая в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов
Фото: twitter.com/mancity
"Манчестер Сити" переиграл дортмундскую "Боруссию" (1:2) и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.
Как сообщает Squawka, "Сити" - единственная команда, идущая без поражений в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.
"Горожане" одержали 9 побед и один раз сыграли вничью. Разница голов - 21:3.
Напомним, что в полуфинале "Манчестер Сити" предстоит сыграть против ПСЖ.
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