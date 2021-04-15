"Манчестер Сити" - единственная команда, еще не проигрывающая в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов

Фото: twitter.com/mancity

"Манчестер Сити" переиграл дортмундскую "Боруссию" (1:2) и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов.

Как сообщает Squawka, "Сити" - единственная команда, идущая без поражений в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов.

"Горожане" одержали 9 побед и один раз сыграли вничью. Разница голов - 21:3.

Напомним, что в полуфинале "Манчестер Сити" предстоит сыграть против ПСЖ.

Читайте также: "Манчестер Сити" снова обыграл "Боруссию" и вышел в полуфинал Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru