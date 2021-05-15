"Манчестер Сити" едва не побил собственный рекорд АПЛ

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"Манчестер Сити" едва не побил собственный рекорд АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Сити"

"Манчестер Сити" владел мячом 82,3 процента времени в матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:3).

Как сообщает Opta, это второй результат в лиге за последние 17 лет (соответствующая статистика ведется с сезона 2003/04).

"Горожане" едва не побили собственный рекорд, установленный в апреле 2018 года в игре с "Суонси".

В матче трёхлетней давности "Сити" владел мячом 83% времени.

Не пропустите: "Манчестер Сити" установил очередной рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru
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