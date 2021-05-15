"Манчестер Сити" едва не побил собственный рекорд АПЛ
"Манчестер Сити" владел мячом 82,3 процента времени в матче 36-го тура АПЛ против "Ньюкасла" (4:3).
Как сообщает Opta, это второй результат в лиге за последние 17 лет (соответствующая статистика ведется с сезона 2003/04).
"Горожане" едва не побили собственный рекорд, установленный в апреле 2018 года в игре с "Суонси".
В матче трёхлетней давности "Сити" владел мячом 83% времени.
Не пропустите: "Манчестер Сити" установил очередной рекорд АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
главное
Лента новостей
-
"Краснодар" нацелился на итальянского форварда
-
Калиниченко объяснил, почему украинская сборная прогрессирует быстрее, чем российская
-
"Хорош чепуху городить": Шмурнов жёстко отреагировал на утверждение, что Россия - флагман мирового футбола
-
"Манчестер Сити" едва не побил собственный рекорд АПЛ
-
Калиниченко оценил шансы сборной Украины дойти до полуфинала Евро-2020
-
Владелец "Фиорентины" готов продать клуб. Он назвал цену и два условия для сделки
-
1
Финал Кубка Англии, последний шанс "Ювентуса" на ЛЧ, чемпионский заход "Реала" и еще 2 ТОП-матча: что посмотреть на выходных?
-
Главные новости дня: 14 мая
-
Мингеса не сыграет с "Сельтой" из-за игры за "Барселону Б"
-
Гвардиола прокомментировал победу над "Ньюкаслом"
-
Широков высказался о трансферах и игре "Зените"
-
1
"Марсель" хочет подписать защитника сборной Бразилии
-
Ферран Торрес установил уникальный рекорд в матче с "Ньюкаслом"
-
"Манчестер Сити" установил очередной рекорд АПЛ
-
"Манчестер Сити" в гостях добыл волевую победу у "Ньюкасла"
-
Миятович высказался об Эдене Азаре
-
Ковач рассказал о своих ожиданиях перед финалом Кубка Франции
-
1
Ватцке высказался о будущем Холанда
-
Широков высказался о Николиче
-
Вратарь "Манчестер Сити" сыграл впервые за 10 лет
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18