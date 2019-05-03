"Манчестер Сити" этим летом может купить игрока "Спортинга" Фернандеша

Полузащитник "Спортинга" Бруну Фернандеш в скором времени перейдет в другой клуб, пишет O Jogo.

По данным источника, в 24-летнем португальце заинтересован "Манчестер Сити". Клуб уже обговорил все детали сделки и готов купить футболиста за 35 миллионов евро.

Стоит отметить, что игрока также хотели приобрести "Тоттенхэм", "Челси", "Арсенал", "Атлетико" и "Милан".

Футболист перешел в португальский клуб из "Сампдории" летом 2017 года за 9 миллионов евро.

Фернандеш в текущем сезоне в участвовал в 30 матчах, в которых забил 16 голов и сделал 12 голевых передач.

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