"Манчестер Сити" готов купить хавбека "Реала Сосьедад" за 75 миллионов евро

Теги манчестер ситиреал сосьедадмикель оярсабальтрансферылерой сане

"Манчестер Сити" готов купить хавбека "Реала Сосьедад" за 75 миллионов евро

"Манчестер Сити" сообщил "Реалу Сосьедад", что готов выкупить полузащитника Микеля Оярсабаля игрока за полную сумму отступных, которая составляет 75 миллионов евро, утверждает AS.

По сведениям издания, английский клуб купит Оярсабаля в том случае, если немецкий форвард Лерой Сане перейдет в "Баварию". "Манчестер Сити" не намерен вести долгие переговоры по трансферу хавбека, поэтому готов забрать его, выплатив отступные.

22-летний Оярсабаль - воспитанник "Реала Сосьедад". Всего за клуб из Сан-Себастьяна он провел 151 матч во всех турнирах, в которых забил 24 гола и отдал 15 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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