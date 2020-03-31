"Манчестер Сити" готов купить Иско за 80 миллионов евро
"Манчестер Сити" готов потратить на полузащитника "Реала" Иско большую сумму этим летом, передает Goal.com.
По данным источника, "горожане" намерены потратить 80 миллионов евро на 27-летнего хавбека. Главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола лично заинтересован в этом трансфере. Трансферная стоимость испанца - 50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Иско участвовал в 23 матчах Примеры, забив 3 гола.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18