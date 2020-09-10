"Манчестер Сити" готов купить Кулибали за 75 млн евро. Клуб ждет ответа от "Наполи"
"Манчестер Сити" и защитник "Наполи" Калиду Кулибали близки к заключению контракта. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, "горожане" готовы заплатить за 29-летнего игрока 75 миллионов евро. Вероятно, эта сумма удовлетворит "Наполи", который просил за футболиста 90 млн евро.
Стороны могут договориться о контракте в ближайшие дни.
Кулибали выступает в "Наполи" с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне Серии А игрок участвовал в 25 матча-, не отметившись результативными действиями.
А еще: "Наполи" намерен купить форварда сборной Италии | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18