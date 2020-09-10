"Манчестер Сити" готов купить Кулибали за 75 млн евро. Клуб ждет ответа от "Наполи"

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"Манчестер Сити" готов купить Кулибали за 75 млн евро. Клуб ждет ответа от "Наполи"

"Манчестер Сити" и защитник "Наполи" Калиду Кулибали близки к заключению контракта. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По данным источника, "горожане" готовы заплатить за 29-летнего игрока 75 миллионов евро. Вероятно, эта сумма удовлетворит "Наполи", который просил за футболиста 90 млн евро.

Стороны могут договориться о контракте в ближайшие дни.

Кулибали выступает в "Наполи" с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года. В прошлом сезоне Серии А игрок участвовал в 25 матча-, не отметившись результативными действиями.

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