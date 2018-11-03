"Манчестер Сити" готов купить полузащитника "Лиона" за 40 миллионов фунтов

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"Манчестер Сити" готов купить полузащитника "Лиона" за 40 миллионов фунтов

По данным The Telegraph, полузащитником "Лиона" Танги Ндомбеле заинтересовался "Манчестер Сити"Хосеп Гвардьола видит в Ндомбеле потенциальную замену Фернандинью на продолжительный срок.

По данным издания, клуб готов заплатить 40 миллионов фунтов стерлингов за игрока уже в январе.

Также интерес к Ндомбеле проявляют "Тоттенхэм" и "Челси".

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