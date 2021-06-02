"Манчестер Сити" готов обменять двух своих игроков на Кейна

Теги манчестер сититоттенхэмхарри кейнрахим стерлинггабриэл жезустрансферы

"Манчестер Сити" готов обменять двух своих игроков на Кейна Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" продолжает работать на трансфером нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

По сведениям The Sun, "горожане" готовы включить в сделку двух своих игроков Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса, а также заплатить денежную компенсацию.

Отмечается, что проблемой может стать высокая зарплата Стерлинга. В "Сити" он зарабатывает 350 тысяч евро в неделю, а "шпоры" не потянут такую зарплату.

Напомним, что по итогам сезона Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ. На его счету 23 гола и 14 передач в 35 матчах.

Читайте также: Три футболиста "Манчестер Сити" недовольны своим положением в клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Вольфсбург" нацелился на форварда "Спартака" Ларссона

"Вольфсбург" нацелился на форварда "Спартака" Ларссона

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов