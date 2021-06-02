"Манчестер Сити" готов обменять двух своих игроков на Кейна
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен
"Манчестер Сити" продолжает работать на трансфером нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.
По сведениям The Sun, "горожане" готовы включить в сделку двух своих игроков Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса, а также заплатить денежную компенсацию.
Отмечается, что проблемой может стать высокая зарплата Стерлинга. В "Сити" он зарабатывает 350 тысяч евро в неделю, а "шпоры" не потянут такую зарплату.
Напомним, что по итогам сезона Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ. На его счету 23 гола и 14 передач в 35 матчах.
Читайте также: Три футболиста "Манчестер Сити" недовольны своим положением в клубе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Вольфсбург" нацелился на форварда "Спартака" Ларссона
-
"Динамо" продлило контракт с Шиманьски
-
Форма сборной России заняла второе место в рейтинге лучших экипировок на Евро-2020 по версии Mirror
-
Агуэро будет получать в "Барселоне" почти в 4 раза меньше, чем в "Манчестер Сити"
-
Сборная Финляндии назвала заявку на Евро-2020
-
Сарри хочет видеть Иличича в "Лацио"
-
"Спартак" отреагировал на слухи об интересе к Ба
-
"Матч ТВ" может лишиться трансляций Евро-2020
-
"Сочи" выкупил Терехова
-
"Манчестер Сити" готов обменять двух своих игроков на Кейна
-
Семин прокомментировал заявку сборной России на Евро-2020
-
Генсек УЕФА высказался о возможном исключении "Барселоны", "Реала" и "Ювентуса" из Лиги Чемпионов
-
Календарь матчей сборной России на Евро-2020
-
"Атлетико" интересуется воспитанником "Барселоны"
-
Официально: ван Боммел - новый главный тренер "Вольфсбурга"
-
Сборная Бельгии назвала финальный состав на Евро-2020
-
Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу
-
Дания не сделает исключения для въезда российских болельщиков во время Евро-2020
-
Ольга Бузова объявила, что станет футбольным арбитром на Евро-2020
-
Официально: Эмерсон вернулся в "Барселону"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18