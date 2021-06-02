"Манчестер Сити" готов обменять двух своих игроков на Кейна

Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

"Манчестер Сити" продолжает работать на трансфером нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

По сведениям The Sun, "горожане" готовы включить в сделку двух своих игроков Рахима Стерлинга и Габриэля Жезуса, а также заплатить денежную компенсацию.

Отмечается, что проблемой может стать высокая зарплата Стерлинга. В "Сити" он зарабатывает 350 тысяч евро в неделю, а "шпоры" не потянут такую зарплату.

Напомним, что по итогам сезона Кейн стал лучшим бомбардиром и ассистентом АПЛ. На его счету 23 гола и 14 передач в 35 матчах.

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