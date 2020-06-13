"Манчестер Сити" готов организовать "Ливерпулю" чемпионский коридор
"Ливерпуль" с большой долей вероятности впервые за 30 лет станет чемпионом Англии.
Для победы в АПЛ "красным" осталось набрать шесть очков. Если они обыграют "Кристал Пэлас" и "Эвертон", то возьмут титул уже 24 июня.
В таком случае подопечные Юргена Клоппа 2 июля приедут на гостевой матч с "Манчестер Сити" в ранге нового чемпиона.
По информации Mirror, если все условия совпадут, то "горожане" готовы организовать "Ливерпулю" коридор почёта. Стоит отметить, что это необязательная процедура и манкунианцы вполне могли отказаться.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18