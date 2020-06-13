"Манчестер Сити" готов организовать "Ливерпулю" чемпионский коридор

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"Манчестер Сити" готов организовать "Ливерпулю" чемпионский коридор

"Ливерпуль" с большой долей вероятности впервые за 30 лет станет чемпионом Англии.

Для победы в АПЛ "красным" осталось набрать шесть очков. Если они обыграют "Кристал Пэлас" и "Эвертон", то возьмут титул уже 24 июня.

В таком случае подопечные Юргена Клоппа 2 июля приедут на гостевой матч с "Манчестер Сити" в ранге нового чемпиона.

По информации Mirror, если все условия совпадут, то "горожане" готовы организовать "Ливерпулю" коридор почёта. Стоит отметить, что это необязательная процедура и манкунианцы вполне могли отказаться.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Они уже давно его сделали)

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