"Манчестер Сити" готов организовать "Ливерпулю" чемпионский коридор

"Ливерпуль" с большой долей вероятности впервые за 30 лет станет чемпионом Англии.

Для победы в АПЛ "красным" осталось набрать шесть очков. Если они обыграют "Кристал Пэлас" и "Эвертон", то возьмут титул уже 24 июня.

В таком случае подопечные Юргена Клоппа 2 июля приедут на гостевой матч с "Манчестер Сити" в ранге нового чемпиона.

По информации Mirror, если все условия совпадут, то "горожане" готовы организовать "Ливерпулю" коридор почёта. Стоит отметить, что это необязательная процедура и манкунианцы вполне могли отказаться.

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