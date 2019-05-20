"Манчестер Сити" готов отпустить Сане в "Баварию"

Вингер "Манчестер Сити" Лерой Сане может летом вернуться в Бундеслигу, сообщает Kicker.

По сведениям издания, воспитанник "Шальке" имеет высокие шансы оказаться в "Баварии".

Мюнхенский клуб хочет купить 23-летнего футболиста, а главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола уже одобрил сделку.

Таким образом, "Сити" и "Баварии" осталось договориться о сумме компенсации за перспективного немца.

В текущем сезоне Сане забил 16 голов и сделал 18 ассистов в 47 матчах. Его стоимость оценивается в 100 миллионов евро.

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