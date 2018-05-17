"Манчестер Сити" готов перехватить главную летнюю трансферную цель "Барселоны"

Теги манчестер ситиантуан гризманнхосеп гвардиолаатлетико мадрид

"Манчестер Сити" готов перехватить главную летнюю трансферную цель "Барселоны""Манчестер Сити" нацелился на форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "горожане" готовы выложить за 27-летнего нападающего "матрасников" 100 миллионов евро, до которых летом опустится сумма отступных за игрока, прописанная в его контракте. "Сити" готов гарантировать французу центральное место в команде. В его подписании заинтересован лично главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач в 48 матчах за "Атлетико".

Напомним, летом "Манчестер Сити" получит от руководства рекордную сумму на новые трансферы. | soccernews.ru

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