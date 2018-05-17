"Манчестер Сити" готов перехватить главную летнюю трансферную цель "Барселоны"

"Манчестер Сити" нацелился на форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "горожане" готовы выложить за 27-летнего нападающего "матрасников" 100 миллионов евро, до которых летом опустится сумма отступных за игрока, прописанная в его контракте. "Сити" готов гарантировать французу центральное место в команде. В его подписании заинтересован лично главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола.

В нынешнем сезоне Гризманн забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач в 48 матчах за "Атлетико".

Напомним, летом "Манчестер Сити" получит от руководства рекордную сумму на новые трансферы. | soccernews.ru