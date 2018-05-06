"Манчестер Сити" готов перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги манчестер ситиаяксматтейс де лигт

"Манчестер Сити" готов перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Манчестер Сити" намерен подписать защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

Как сообщает Todomercadoweb, "горожане" готовы предложить за 18-летнего игрока 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах де Лигта также заинтересована "Барселона".

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