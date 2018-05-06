"Манчестер Сити" готов перехватить трансферную цель "Барселоны"

"Манчестер Сити" намерен подписать защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.

Как сообщает Todomercadoweb, "горожане" готовы предложить за 18-летнего игрока 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах де Лигта также заинтересована "Барселона".

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