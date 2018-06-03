"Манчестер Сити" готов перехватить трансферную цель "Барселоны"

Теги манчестер ситиатлетико мадридантуан гризманнбарселона

"Манчестер Сити" готов перехватить трансферную цель "Барселоны""Манчестер Сити" готов побороться за форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна, главным претендентом на которого на сегодняшний день называется каталонская "Барселона".

Так, по сведениям испанской прессы, "горожане" планируют предпринять попытки подписать 27-летнего нападающего "матрасников" в случае, если он не продлит ближайшим летом контракт со своим клубом. При этом в "Сити" рассчитывают, что "Атлетико" предпочтет продать свою звезду клубу из АПЛ, нежели прямому конкуренту.

В завершившемся сезоне Гризманн забил 29 мячей и сделал 15 результативных передач в 49 матчах за "Атлетико".

Напомним, Симеоне терроризирует Гризманна звонками. | soccernews.ru

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