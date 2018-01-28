"Манчестер Сити" готов платить Азару рекордную в истории АПЛ зарплату

Теги манчестер ситиэден азарчелси

"Манчестер Сити" готов платить Азару рекордную в истории АПЛ зарплату"Манчестер Сити" всерьез рассчитывает подписать вингера лондонского "Челси" Эдена Азара, информирует El Mundo Deportivo.

Помимо того, что "горожане" готовы будут заплатить за 27-летнего бельгийца рекордные для АПЛ 170 миллионов евро, они также намерены предложить самому игроку оклад в размере 400 тысяч евро в неделю, что составит порядка 21-го миллиона евро за сезон. Такой оклад будет рекордным в истории высшего английского дивизиона.

Напомним, "Шахтер" отклонил предложение "Манчестер Сити" по Фреду. | soccernews.ru

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Они не будут платить столько потолок это 250 млн евро в неделю

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