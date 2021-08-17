"Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд АПЛ ради Кейна

Фото твиттер Харри Кейна

"Манчестер Сити" не оставляет попыток заполучить нападающего лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейна.

По информации ESPN, "горожане" готовы заплатить за трансфер 28-летнего англичанина 140 миллионов евро.

Если данная сделка состоится, то она станет рекордной в истории АПЛ.

Кейн в прошлом сезоне забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах. Его контракт с "Тоттенхэмом" действителен до 2024 года.

Не пропустите: Агент Роналду предложил услуги португальца "Манчестер Сити". | http://soccernews.ru