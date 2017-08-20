"Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд ПСЖ по покупке Неймара

Теги манчестер ситибарселоналионель месси

"Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд ПСЖ по покупке Неймара"Манчестер Сити" готов побить трансферный рекорд французского ПСЖ, который потратил на приобретение вингера каталонской "Барселоны" Неймара 222 миллиона евро.

Как информирует C+ Francia, "горожане" готовы нанести очередной "удар" в текущее трансферное окно по "сине-гранатовым". Так, "Сити" планирует предложить за ведущего бомбардира "Барсы" Лионеля Месси 300 миллионов евро, то есть сумму, составляющую размер его клаусулы в соответствии с действующим соглашением футболиста с клубом, которое так и не было продлено этим летом.

Напомним, "Манчестер Сити" планирует сделать Санчеса самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. | soccernews.ru

комментарии
Алексей

месси надо в ман сити у барселоны дибильноя политика нэймара продали с алвисам контракт не подписали и подписывают 0000 игроков

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Flamenco

не для когол не секрет, что Бартомеу педераст распродает Барсу! Просто похоже некому ему дать ПО РОЖЕ!

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ГОСТЬ

ЕСЛИ ОН ХОЧЕТ ВЫИГРАТЬ ЗОЛОТОЙ МЯЧ ПУСТЬ ПЕРЕХОДИТ В МАН СИТИ Я ФАНАТ БАРСЫ!

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