"Манчестер Сити" готов побороться с "Реалом" и "Барселоной" за хавбека "Ювентуса"

"Манчестер Сити" нацелился на полузащитника туринского "Ювентуса" Миралема Пьянича, информирует Le 10 Sport.

По сведениям источника, в подписании 28-летнего хавбека "старой синьоры", на которого также претендуют мадридский "Реал" и каталонская "Барселона", заинтересован лично главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола.

В завершившемся сезоне Пьянич забил 7 мячей и сделал 14 результативных передач в 44 матчах за "Ювентус".

Напомним, "Манчестер Сити" согласовал трансфер Жоржиньо. | soccernews.ru