"Манчестер Сити" готов побороться за трансферную цель "Реала"

"Манчестер Сити" готов побороться за вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, который стал одной из главных трансферных целей мадридского "Реала".

Так, по сведениям испанской прессы, в подписании 25-летнего игрока "красных" лично заинтересован главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола. Наставник "Сити" рассчитывает выбить у руководства своего клуба средства на приобретение египтянина.

В завершившемся сезоне Салах забил 44 мяча и сделал 16 результативных передач в 52 матчах за "Ливерпуль".

Напомним, Гвардиола не заинтересован в подписании Бэйла. | soccernews.ru