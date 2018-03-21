"Манчестер Сити" готов посоперничать с "Ювентусом" и "Реалом" за хавбека "Ливерпуля"

"Манчестер Сити" готов посоперничать с туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом" за полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана.

Как информирует Tuttosport, "горожане" также вступили в борьбу за 24-летнего хавбека "красных" который ближайшим летом станет свободным агентом.

На сегодняшний день главным претендентом на немца по-прежнему остается "старая сеньора", однако в ее стане уже начали высказывать беспокойство из-за того, что Джан до сих пор не ответил согласием на их предложение о переходе.

Напомним, скауты "Реала" посетят матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". | soccernews.ru