"Манчестер Сити" готов посоперничать с "Ювентусом" и "Реалом" за хавбека "Ливерпуля"

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"Манчестер Сити" готов посоперничать с "Ювентусом" и "Реалом" за хавбека "Ливерпуля""Манчестер Сити" готов посоперничать с туринским "Ювентусом" и мадридским "Реалом" за полузащитника "Ливерпуля" Эмре Джана.

Как информирует Tuttosport, "горожане" также вступили в борьбу за 24-летнего хавбека "красных" который ближайшим летом станет свободным агентом.

На сегодняшний день главным претендентом на немца по-прежнему остается "старая сеньора", однако в ее стане уже начали высказывать беспокойство из-за того, что Джан до сих пор не ответил согласием на их предложение о переходе.

Напомним, скауты "Реала" посетят матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити". | soccernews.ru

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2 Манчестер Юнайтед 30 65
3 Ливерпуль 31 63
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5 Челси 30 56
6 Арсенал Лондон 30 48
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12 Брайтон & Хоув Альбион 30 34
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