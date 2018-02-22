"Манчестер Сити" готов потратить на нового форварда 200 миллионов евро

Теги манчестер сититоттенхэмхарри кейн

"Манчестер Сити" готов потратить на нового форварда 200 миллионов евроАнглийский "Манчестер Сити" готов потратить на нового форварда 200 миллионов евро, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "горожане" рассматривают вариант с приобретением ближайшим летом лучшего бомбардира Премьер-Лиги Харри Кейна из лондонского "Тоттенхэма". В стане "Сити" надеются, что сделанное ими щедрое предложение по 24-летнему нападающему убедит руководство "шпор" расстаться со своим ведущим игроком.

В нынешнем сезоне Кейн забил 34 мяча и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Манчестер Сити" определился с размером своего предложения по Вайглю. | soccernews.ru

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