Английский "Манчестер Сити" готов потратить на нового форварда 200 миллионов евро, информирует испанская пресса.

Сообщается, что "горожане" рассматривают вариант с приобретением ближайшим летом лучшего бомбардира Премьер-Лиги Харри Кейна из лондонского "Тоттенхэма". В стане "Сити" надеются, что сделанное ими щедрое предложение по 24-летнему нападающему убедит руководство "шпор" расстаться со своим ведущим игроком.

В нынешнем сезоне Кейн забил 34 мяча и сделал 3 результативные передачи в 35 матчах за "Тоттенхэм".

Напомним, "Манчестер Сити" определился с размером своего предложения по Вайглю. | soccernews.ru