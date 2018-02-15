"Манчестер Сити" готов потратить на нового форварда 25 миллионов евро

Английский "Манчестер Сити" нацелился на форварда лиссабонского "Спортинга" Рафаэля Леао, информирует The Sun.

По сведениям издания, заполучить 18-летнего нападающего "львов" "горожане" планируют уже следующим летом. За талантливого игрока "Сити" готов будет заплатить 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Леао забил 1 гол, сыграв 2 игры за первую команду "Спортинга".

Напомним, Клопп назвал "Манчестер Сити" лучшей командой Европы. | soccernews.ru