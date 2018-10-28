"Манчестер Сити" готов потратить свыше 100 миллионов евро на хавбека "Барселоны"

"Манчестер Сити" нацелился на полузащитника каталонской "Барселоны" Артура, информирует Football Espana.

По сведениям источника, следующим летом за 22-летнего хавбека "сине-гранатовых" "горожане" будут готовы предложить 105 миллионов евро. На приобретении бразильца настаивает главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола.

В текущем сезоне Артур сделал 1 результативную передачу в 9 играх за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Сити" и "Барселона" претендуют на общую трансферную цель. | soccernews.ru