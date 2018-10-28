"Манчестер Сити" готов потратить свыше 100 миллионов евро на хавбека "Барселоны"

2 Теги барселонаманчестер ситиартур рамосхосеп гвардиола

"Манчестер Сити" готов потратить свыше 100 миллионов евро на хавбека "Барселоны""Манчестер Сити" нацелился на полузащитника каталонской "Барселоны" Артура, информирует Football Espana.

По сведениям источника, следующим летом за 22-летнего хавбека "сине-гранатовых" "горожане" будут готовы предложить 105 миллионов евро. На приобретении бразильца настаивает главный тренер чемпионов Англии Хосеп Гвардиола.

В текущем сезоне Артур сделал 1 результативную передачу в 9 играх за "Барселону".

Напомним, "Манчестер Сити" и "Барселона" претендуют на общую трансферную цель. | soccernews.ru

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