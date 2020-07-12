"Манчестер Сити" готов предложить Агуэро продлить контракт

Руководство "Манчестер Сити" может предложить новый контракт форварду Серхио Агуэро. Об этом сообщает The Mirror.

По данным источника, аргентинец может покинуть "Манчестер Сити" в 2022 году и вернуться в родной "Индепендьенте". Однако "горожане" пока не могут найти замену Агуэро и готовы предложить ему контракт до 2023 года.

Агуэро - лучший бомбардир в истории "Манчестер Сити". В его активе 254 гола в 370 матчах.

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